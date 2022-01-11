Mali'nin Cunta yönetimi ECOWAS'a "diyalog" çağrısı yaptı - Son Dakika

Mali'de 24 Mayıs 2021'de darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, ülkeye yaptırım uygulama kararı alan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) diyalog çağrısı yaptı.

Geçiş dönemi Başbakanı Albay Assimi Goita, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ECOWAS'ın aldığı yaptırım kararlarını yasa dışı bulduğunu belirtti.

Her zaman Mali halkının çıkarları için mücadele ettiğini ve birliğin ilkelerine saygı duyduğunu belirten Goita, ECOWAS'a diyalog çağrısında bulundu.

ECOWAS liderleri, dün, şubat ayında yapılması planlanan seçimlerin Mali hükümetince 2025'e ertelenmesi nedeniyle ülkeye yeni yaptırım uygulama kararı almıştı.

Mali'deki cunta yönetimi ise yaptırım kararının "yasa dışı" olduğunu ileri sürerek, yaptırımları "şiddetle" kınadığını ve tüm kara ve hava sınırlarını ECOWAS üyesi ülkelere kapattığını duyurmuştu.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran 2021'de düzenlenen resmi törenle yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlığa da Maiga'yı getirmişti.