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Mali'nin devrik Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu kırmızı bültenle aranıyor - Son Dakika

Mali'nin devrik Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu kırmızı bültenle aranıyor

06.07.2021 02:04
Mali'nin devrik Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu kırmızı bültenle aranıyor, System.String[]

Mali'de Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın oğlu Karim Keita hakkında bir gazetecinin kaybolmasıyla ilgili İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Mali'de Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın oğlu Karim Keita hakkında bir gazetecinin kaybolmasıyla ilgili İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Fransız basınındaki haberlerde, Keita hakkında, 2016'da kaybolan Birama Toure'nin dosyasıyla ilgili Bamako'daki Yüksek Mahkemenin talebiyle İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

Mali'de haftalık yayımlanan Sphinx gazetesinde çalışan 50 yaşındaki Toure'den 29 Ocak 2016'dan bu yana haber alınamıyor.

Ailesi ve yakınları Toure'nin, güvenlik güçleri tarafından kaçırıldığı, işkenceye uğradığı akabinde de öldürüldüğünü düşünüyor.

Toure'nin çalıştığı gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Adama Drame, 2018'de verdiği bir röportajda, Toure'nin kaybolmadan önce, Karim Keita ve yakın çevresinin özel hayatına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir dosyayla ilgili Keita ile görüştüğünü söylemişti.

Gazetenin 7 Şubat 2016'daki haberinde, Toure'nin 16 Ocak 2016'da hiçbir gerekçe göstermeksizin görevinden istifa ettiği, ısrarlarla rağmen istifa gerekçesini açıklamadığı kaydedilmişti.

Aynı haberde, 14 Şubat 2016'da evlenecek olan Toure'nin, 28 Ocak 2016'da Genel Yayın Yönetmeniyle görüşmek üzere gazeteye geldiği ancak ilgili kişinin şehir dışında olması nedeniyle görüşmeyi yapamadan gazeteden ayrıldığı belirtilmişti.

Toure'den o tarihten itibaren bir daha haber alınamamıştı.

Kırmızı Bülten, cumhurbaşkanı, İnterpol, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'nin devrik Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu kırmızı bültenle aranıyor - Son Dakika


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