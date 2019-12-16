Mali'nin devrik Cumhurbaşkanı Toumani Toure ülkesine döndü - Son Dakika
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Mali'nin devrik Cumhurbaşkanı Toumani Toure ülkesine döndü

6 saat önce

Afrika ülkesi Mali'de 2012'de darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin 7 yıl sonra ülkesine döndüğü belirtildi.

Mali'nin devrik Cumhurbaşkanı Toumani Toure ülkesine döndü, System.String[]

Afrika ülkesi Mali'de 2012'de darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin 7 yıl sonra ülkesine döndüğü belirtildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, 2012'den bu yana Senegal'de sürgünde olan Toure, havalimanında kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Destekçileri ayrıca eski Cumhurbaşkanı'nın evinin etrafında toplandı.

Toure'nin Mali'de siyaset hayatına devam etmeyeceği belirtiliyor.

Amadou Toumani Toure, 22 Mart 2012'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir ay kala darbeyle devrilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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