Mali'deki terör saldırısında ölen askerlerin sayısı 42'ye çıktı - Son Dakika
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Mali'deki terör saldırısında ölen askerlerin sayısı 42'ye çıktı

11.08.2022 12:35
Mali'deki terör saldırısında ölen askerlerin sayısı 42'ye çıktı

Mali'nin Gao bölgesinde 7 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren askerlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Mali'nin Gao bölgesinde 7 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren askerlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Ansongo ilçesindeki Tessit köyüne DEAŞ bağlantılı terörist gruplarca düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 42'ye ulaştığı kaydedildi.

Saldırıda 22 askerin yaralandığı, 37 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öte yandan, saldırı nedeniyle 10 Ağustos'tan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Pazar günü düzenlenen saldırıda ilk olarak 17 askerin öldüğü duyurulmuştu.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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Kaynak: AA

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