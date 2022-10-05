Mali'de savaş uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Mali'de savaş uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

05.10.2022 18:04
Mali'de savaş uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

Mali'nin Gao bölgesinde savaş uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mali'nin Gao bölgesinde savaş uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Gao'da, görevden dönen Rus yapımı Sukhoi SU-25 tipi savaş uçağının düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, biri pilot 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, tedbiren kısa süre kapalı kalan Gao havaalanının hava trafiğine yeniden açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Mali, Ağustos 2022'de Rusya'dan SU-25 tipi savaş uçağı ile Mil Mi-8 helikopter satın almıştı.

YORUMLAR
500
Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Liman şehri savaşın acı yüzünü yansıtıyor Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Liman şehri savaşın acı yüzünü yansıtıyor Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı
Kaynak: AA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de savaş uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi
19:04 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:18 İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan sözlerini alıntılayarak metroyla ilgili tepki gösterdi
17:02 ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 19:53:46. #1.11#
SON DAKİKA: Mali'de savaş uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement