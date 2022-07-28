Mali'de terör saldırılarında 15 asker ve 3 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mali'de terör saldırılarında 15 asker ve 3 sivil hayatını kaybetti

28.07.2022 11:08
Mali'de terör saldırılarında 15 asker ve 3 sivil hayatını kaybetti

Mali'nin iç kesimlerindeki bölgelere düzenlenen koordineli terör saldırılarında 15 asker ve 3 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mali'nin iç kesimlerindeki bölgelere düzenlenen koordineli terör saldırılarında 15 asker ve 3 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mali Ordu Enformasyon ve Halkla İlişkiler Direktörü Albay Souleymane Dembele, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Savare, Sokolo ve Kalumba bölgelerini hedef alan koordineli terör saldırılarının püskürtüldüğünü belirtti.

Dembele, Sokolo bölgesinde ordu ile teröristlerin arasında yaşanan şiddet olaylarında 6 askerin yaşamını yitirdiğini, 25 askerin ise yaralandığını kaydetti.

Yaralı askerlerin 5'inin durumunun ağır olduğunu aktaran Dembele, şiddet olaylarında 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Dembele, Moritanya sınırına yakın Kalumba bölgesinde düzenlenen saldırıda da 9 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgelerde teröristlerin temizleme operasyonlarının sürdüğünü vurgulayan Dembele, "Hava takibi, terörist lojistik üslerine saldırmayı mümkün kıldı ve böylece düşmanın potansiyelini azalttı." ifadesini kullandı.

Yabancı askeri misyonlara rağmen terör örgütleri saldırılarına devam ediyor

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Ülkenin iç kesimlerinin bölgesinde 21 Temmuz'da düzenlenen terör saldırısında 3 asker yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mali'de terör saldırılarında 15 asker ve 3 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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