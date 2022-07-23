Mali'nin tarihi Kamandjan Kemeri, mimarisiyle kendine hayran bırakıyor - Son Dakika
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Mali'nin tarihi Kamandjan Kemeri, mimarisiyle kendine hayran bırakıyor

23.07.2022 12:26
Mali'nin tarihi Kamandjan Kemeri, mimarisiyle kendine hayran bırakıyor

Batı Afrika ülkesi Mali, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla çok sayıda turisti ağırlıyor.

Batı Afrika ülkesi Mali, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla çok sayıda turisti ağırlıyor.

Sundiata Keita tarafından 13. yüzyılda kurulan Mali İmparatorluğu'nun bir kalıntısı olan Kamandjan Kemeri, muhteşem yapısıyla günümüze kadar ulaşmayı başarmış tarihi bir alan olarak yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri.

Yaygın olarak "Kamandjan donda na boda (Kamandjan'ın giriş ve çıkış kapısı)" olarak bilinen Kamandjan Kemeri, başkent Bamako yakınlarında bulunan Siby köyünün yaklaşık dört kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

Kumtaşından oyulmuş bir kemer olan Kamandjan, tüm Siby köyü için koruyucu bir duvar görevi görüyor.

Etkileyici yapıya sahip Kamandjan Kemeri'nde, Kamadjan'ın kutsal mağarası, Kamadjan'ın kehanet yeri, kamp alanları ve tırmanma yolları da mevcut.

Efsaneye göre, kemer, Sundiata Keita'nın en büyük teğmenlerinden biri olan Kamandjan'a atfedilmiş.

Günümüze kadar gelerek yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapan kemer ve çevresinde, yöre halkı hayvancılık ve tarım faaliyetleriyle uğraşırken çocuklar da kayalıklar arasında oluşan su birikintilerinde yüzerek sıcak havadan korunmaya ve eğlenceli vakit geçirmeye çalışıyor.

Siby bölgesinin bir diğer doğal güzelliği olan Siby Şelalesi de görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaz aylarında hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye yaklaşmasıyla Siby bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler serinlemek ve bir müddet dinlenmek ve doğanın tadını çıkartmak için Siby Şelalesi'ni tercih ediyor.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Bamako, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'nin tarihi Kamandjan Kemeri, mimarisiyle kendine hayran bırakıyor - Son Dakika

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