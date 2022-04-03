Mali ordusu 200'den fazla teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Mali ordusunun, Mopti bölgesinde düzenlediği operasyonda, 200'den fazla teröristi etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Moura köyünde 10 gündür terörle mücadele operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ordunun köyü abluka altına aldığı ve 203 teröristin öldürüldüğü, 50 teröristin de ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ise Mali ordusunu, bölgede Wagner paralı askerleriyle beraber sivilleri öldürmekle itham ediyor.

BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) Twitter hesabından yapılan paylaşımda da iddialardan endişe duyulduğu kaydedildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.