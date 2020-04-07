Mali ordusuna ait helikopter düştü: 2 ölü - Son Dakika

Mali ordusuna ait helikopter düştü: 2 ölü
6 saat önce
Mali ordusuna ait bir helikopterin ülkenin Mopti bölgesinde düşmesi sonucu 2 askeri pilot hayatını kaybetti.
Mali ordusuna ait bir helikopterin ülkenin Mopti bölgesinde düşmesi sonucu 2 askeri pilot hayatını kaybetti.
Mali'de Sivari kampında terör operasyonları kapsamında eğitim tatbikatı yapan askeri helikopter düştü. Kaza sonucu helikopterdeki 2 askeri pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın neden yaşandığı henüz tespit edilemezken kazaya yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:50 Kaynak: İHA
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