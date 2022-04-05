Mali ordusundan "sivillerin infaz edildiği" iddialarına yalanlama - Son Dakika
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Mali ordusundan "sivillerin infaz edildiği" iddialarına yalanlama

05.04.2022 22:16
Mali ordusundan "sivillerin infaz edildiği" iddialarına yalanlama

Mali Genelkurmay Başkanlığı, Mali ordusunun Wagner paralı askerleriyle bir köyde sivilleri öldürdüğü iddialarını yalanladı.

Mali Genelkurmay Başkanlığı, Mali ordusunun Wagner paralı askerleriyle bir köyde sivilleri öldürdüğü iddialarını yalanladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali ordusunun 1 Nisan'da 203 teröristi etkisiz hale getirdiği yönündeki açıklamasından sonra çeşitli asılsız iddiaların gündeme geldiği belirtildi.

Bu asılsız iddiaların, halkın güvenliği ve korunmasını şiar edinmiş Mali ordusunun imajına zarar vermeyi hedeflediği kaydedildi.

Operasyonun güvenilir hava ve kara istihbaratına dayandığı ve oldukça da başarılı olduğu ifade edildi.

Operasyonda gözaltına alınan terör şüphelilerinin hakim karşısına çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, terörle mücadelede şehit düşen askerlerin ve hayatını kaybedenlerin anısına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

ABD ve AB iddialar nedeniyle endişeli

Mali ordusu tarafından 1 Nisan'da yayımlanan açıklamada, Moura köyünde 23-31 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 203 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bugün açıkladığı raporda, Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerini Moura köyünde yaklaşık 300 sivili öldürmekle suçlamıştı.

ABD, Avrupa Birliği ve Fransa da iddialar karşısında endişeli olduklarını belirterek, Mali'deki geçiş hükümetinden tarafsız ve hızlı bir soruşturma başlatmasını talep etmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Mali'deki geçiş makamlarının yürüteceği soruşturmaya destek için Mali'deki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) bölgeye erişiminin hayati olduğunu dile getirmişti.

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Avrupa Birliği, Genel Kurmay, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali ordusundan 'sivillerin infaz edildiği' iddialarına yalanlama - Son Dakika


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