Mali, Rusya'dan gönderilen 2 savaş helikopterini teslim aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mali, Rusya'dan gönderilen 2 savaş helikopterini teslim aldı

19.04.2022 04:18
Mali, Rusya'dan gönderilen 2 savaş helikopterini teslim aldı

Mali, Rusya tarafından gönderilen askeri ekipmanın ikinci kısmını teslim aldı.

Mali, Rusya tarafından gönderilen askeri ekipmanın ikinci kısmını teslim aldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadele alanındaki askeri iş birliği kapsamında Rusya'dan alınan askeri malzemenin ikinci kısmının, Uluslararası Modibo Keita Havalimanı'nda Malili yetkililerce teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, ekipmanın 2 savaş helikopteri ve radar cihazından oluştuğu kaydedildi.

MI-35P tipi Rus yapımı iki helikopter, radar cihazı, savaş silahları ve mühimmattan oluşan ilk parti de mart sonunda teslim edilmişti.

Mali, Rusya'dan Ekim 2021'de de MI-171 tipi 4 helikopter ile silah ve mühimmat teslim almıştı.

Mali ile Rusya iş birliği

Eski Fransız sömürgesi olan Mali ile Fransa'nın arası, Eylül 2021'de Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkede konuşlanacağı iddiaları sonrası açılmıştı.

Fransa, 2013'ten bu yana çeşitli askeri operasyonlar yürüttüğü Mali topraklarında Rus paralı askerlerinin varlığına şiddetle karşı çıksa da Mali yönetimi "istediği ülkeyle askeri iş birliği" yapabileceğini açıklamıştı.

Bamako yönetimi, Wagner askerlerinin ülkeye geldiği ya da geleceği konusunda net bir açıklamada bulunmasa da uluslararası toplum, Wagner paralı askerlerinin bir süredir sahada olduğuna inanıyor.

Fransa, Bamako yönetiminin Wagner iddialarını yalanlamaması üzerine, 2013'ten bu yana bölgede sürdürdüğü Barkhane operasyonuna kademeli şekilde son vereceğini duyurmuş ve ülkedeki ana askeri üsleri boşaltmıştı.

Askeri iş birliği alanında en önemli partneri olan Fransa ile yaşanan kriz sonucu Mali, Rusya ile yeni bir dizi askeri iş birliği anlaşması imzalamıştı.

YORUMLAR
500

Fransa, Savaş, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali, Rusya'dan gönderilen 2 savaş helikopterini teslim aldı - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı HDP'yi kızdırdı: Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?
00:10 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu 1 üsteğmen şehit oldu
00:00 Çatışmaların yaşandığı şehir İrpin'de mezarlık havadan görüntülendi
23:59 Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın isteğini tam 22 yıl sonra gerçekleştirdi
23:57 İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var
23:47 6 yıllık eşi inşaata çalışmaya gitti! 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
23:44 Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı!
23:38 Kerem Aktürkoğlu'ndan hocası Torrent'e olay hareket!
22:30 Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti
22:14 Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 04:24:11. #1.13#
SON DAKİKA: Mali, Rusya'dan gönderilen 2 savaş helikopterini teslim aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement