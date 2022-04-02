Mali, Rusya'nın gönderdiği askeri ekipmanları teslim aldı - Son Dakika
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Mali, Rusya'nın gönderdiği askeri ekipmanları teslim aldı

02.04.2022 00:11
Mali, Rusya'nın gönderdiği askeri ekipmanları teslim aldı

Mali, Rusya tarafından gönderilen askeri ekipmanları teslim aldığını duyurdu.

Mali, Rusya tarafından gönderilen askeri ekipmanları teslim aldığını duyurdu.

Mali ordusundan yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelede Rusya ile yapılan askeri iş birliği kapsamında gönderilen askeri malzemenin ilk bölümünün Savunma Bakanı Sadio Camara tarafından teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, ekipmanın, MI-35P tipi Rus yapımı iki helikopter, radar cihazı, savaş silahları ve mühimmattan oluştuğu kaydedildi.

Mali, Rusya'dan Ekim 2021'de de MI-171 tipi 4 helikopter ile silah ve mühimmat teslim almıştı.

Eski Fransız sömürgesi olan Mali ile Fransa'nın arası, Eylül 2021'de Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkede konuşlanacağı iddiaları sonrası açılmıştı.

Fransa, 2013'ten bu yana çeşitli askeri operasyonlar yürüttüğü Mali topraklarında Rus paralı askerlerinin varlığına şiddetle karşı çıksa da Mali yönetimi "istediği ülkeyle askeri iş birliği" yapabileceğini belirtmişti.

Bamako yönetimi, Wagner askerlerinin ülkeye geldiği ya da geleceği konusunda net bir açıklamada bulunmasa da uluslararası toplum, Wagner paralı askerlerinin bir süredir sahada olduğuna inanıyor.

Fransa, Bamako yönetiminin Wagner iddialarını yalanlamaması üzerine 2013'ten bu yana bölgede sürdürdüğü Barkhane operasyonuna kademeli şekilde son vereceğini duyurmuş ve ülkedeki ana askeri üsleri boşaltmıştı.

Askeri iş birliği alanında en önemli partneri olan Fransa ile yaşanan kriz sonucu Mali, Rusya ile yeni bir dizi askeri iş birliği anlaşması imzalamıştı.

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Fransa, Savaş, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali, Rusya'nın gönderdiği askeri ekipmanları teslim aldı - Son Dakika


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