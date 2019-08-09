Son Dakika Haberleri: Mali şeffaflığı tabana yayacak adım
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Mali şeffaflığı tabana yayacak adım

42 dakika önce

Kredi kullanan işletmelerin bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınır, 100 milyon TL'ye düşürülecek.

Mali şeffaflığı tabana yayacak adım, System.String[]
Kredi kullanan işletmelerin bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınır, 100 milyon TL'ye düşürülecek.
Şu an nakdi kredilerin yüzde 33'lük kısmı '500 milyon TL sınır' kapsamında. Yeni düzenlemenin 2 bin 128 adet kredi müşterisini kapsayacağı hesaplanıyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:59 
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