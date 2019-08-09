Mali şeffaflığı tabana yayacak adım

Kredi kullanan işletmelerin bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınır, 100 milyon TL'ye düşürülecek.

Kredi kullanan işletmelerin bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınır, 100 milyon TL'ye düşürülecek.

Şu an nakdi kredilerin yüzde 33'lük kısmı '500 milyon TL sınır' kapsamında. Yeni düzenlemenin 2 bin 128 adet kredi müşterisini kapsayacağı hesaplanıyor.

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