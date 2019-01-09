Son Dakika Haberleri: Mali Şube'den Dolandırıcılık Şebekesine 8 İlde Operasyon

Mali Şube'den Dolandırıcılık Şebekesine 8 İlde Operasyon

1 saat önce

İstanbul - MALİ ŞUBE'DEN DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE 8 İLDE OPERASYON(Ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul - MALİ ŞUBE'DEN DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE 8 İLDE OPERASYON(Ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:11 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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