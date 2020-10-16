Mali Şube'den sahte para operasyonu- Fatih'te düzenlenen operasyonda sahte 150 bin dolar ve 33 Euro ele geçirildi - Son Dakika

Mali Şube'den sahte para operasyonu- Fatih'te düzenlenen operasyonda sahte 150 bin dolar ve 33 Euro ele geçirildi

16.10.2020 11:11

- Mali Şube'den sahte para operasyonu Fatih'te düzenlenen operasyonda sahte 150 bin dolar ve 33 Euro ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, Fatih'te bir adrese sahte para operasyonu düzenledi.

- Mali Şube'den sahte para operasyonu

Fatih'te düzenlenen operasyonda sahte 150 bin dolar ve 33 Euro ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, Fatih'te bir adrese sahte para operasyonu düzenledi. Operasyonda sahte 151 bin 600 dolar ve 33 bin Euro ele geçirildi.

Suriye uyruklu Khaled H. isimli şahıs Çarşamba günü Fatih'te bir döviz bürosuna giderek 10 bin dolar bozdurmak istedi. İş yeri çalışanı H.B., dolarları para sayma makinesine koyduğunda sahte olduğunu anladı. Döviz büfesi çalışan şahsı oyalayarak polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri Khaled H.'yi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Gözaltındaki Khaled H. sahte paraları 16 bin TL karşılığında Fatih ilçesi Seyit Ömer Mahallesinde bulunan adresten aldığını söyledi. Ekipler zanlının bahsettiği adresi bir süre takibe aldı. Khaled H.'nin sahte paraları temin ettiği Suriye uyruklu Jaber El K. isimli şahıs ikamet önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 151 bin 600 dolar, 33 bin Euro, para basımında kullanılan makine, para sayma makinesi, 21 adet para yapımında kullanılan solüsyon maddeleri, 1 adet mor ışık cihazı, 4 top para basımında kullanılan kağıt ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mali Şube'den sahte para operasyonu- Fatih'te düzenlenen operasyonda sahte 150 bin dolar ve 33 Euro ele geçirildi
Mali Şube'den sahte para operasyonu- Fatih'te düzenlenen operasyonda sahte 150 bin dolar ve 33 Euro ele geçirildi
Mali Şube'den sahte para operasyonu- Fatih'te düzenlenen operasyonda sahte 150 bin dolar ve 33 Euro ele geçirildi
Mali Şube'den sahte para operasyonu- Fatih'te düzenlenen operasyonda sahte 150 bin dolar ve 33 Euro ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Fatih, Euro, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mali Şube'den sahte para operasyonu- Fatih'te düzenlenen operasyonda sahte 150 bin dolar ve 33 Euro ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi kadın terörist, Adana'da yakalandı Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek 3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor         
11:19
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı         
10:04
"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlayan sürücünün, sağ şeritte estirdiği terör kameralarda         
10:03
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı         
07:43
Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi         
06:13
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı         
20:41
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 11:44:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mali Şube'den sahte para operasyonu- Fatih'te düzenlenen operasyonda sahte 150 bin dolar ve 33 Euro ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei