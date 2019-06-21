Mali Şubenin baskınında 40 milyonluk naylon fatura ele geçirildi
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Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Keçiören'de bir iş yerine yaptığı baskında 40 milyon liralık naylon fatura ele geçirildi.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
Şube Müdürlüğü ekiplerinin Keçiören
'de bir iş yerine yaptığı baskında 40 milyon liralık naylon fatura ele geçirildi.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vergi kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada, Keçiören ilçesinde bir iş yerine baskın düzenlendi. Söz
konusu adreste yapılan aramada 18 klasör şeklinde düzenlenmiş 40 milyon değerinde naylon fatura ve 12 firma adına düzenlenmemiş boş irsaliyeli fatura koçanları, 10 cilt tahsilat makbuzu, 31 adet farklı firmalara ait kaşe, kredi kartları, pos cihazı, firmaların tahsilatlarının tutulduğu not defterleri ile şahısların kullandıkları 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İş yerindeki 2 şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - ANKARA
Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu
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