TikTok'ta kara para aklandığı tespit edildi - Son Dakika
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TikTok'ta kara para aklandığı tespit edildi

29.08.2022 10:23
TikTok'ta kara para aklandığı tespit edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı kullanıcıların sosyal medya platformu TikTok'ta kara para akladığını ve bu paraların terör finansmanı olarak kullanıldığını tespit etti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı kullanıcıların sosyal medya platformu TikTok'ta kara para akladığını ve bu paraların terör finansmanı olarak kullanıldığını tespit etti.

TikTok'ta gerçekleştirilen canlı yayınlar esnasında 'hediye' adı altında bağış toplanıyor ve sonrasında bu bağışlar Türk lirasına dönüştürülerek çeşitli hesaplara aktarılıyor. MASAK'ın araştırmasına göre, 2021 yılının başından bu yana Türkiye'deki yerli ve yabancı TikTok kullanıcılarına, platform tarafından yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldı. Para gönderen ve alan kişilerin sayısının ise çok az olduğu tespit edildi.

OLAĞAN DIŞI PARA TOPLANDI

Araştırma sonuçlarına göre, takipçi sayısı az olan bazı hesapların canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte para topladıkları ve toplanan tutarların kişi hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Bu gibi hesapların çalıntı kredi kartlarından yapılan bağışlarla fonlandığı, sonrasında bu tutarların hesaplara aktarılmak suretiyle aklandığı yönündeki şüpheler değerlendirmeye alındı.

Ayrıca, MASAK tarafından yapılan araştırmada, özellikle DEAŞ terör örgütü ile doğrudan ve dolaylı yoldan ilişkisi olan bazı kişilerin de TikTok'ta büyük bağışlar topladığı önemli bulgular arasında yer aldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TikTok'ta kara para aklandığı tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TikTok'ta kara para aklandığı tespit edildi - Son Dakika
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