Mali, Fransa'yı silahlı gruplara yardım ettiği gerekçesiyle BMGK'ye şikayet etti - Son Dakika
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Mali, Fransa'yı silahlı gruplara yardım ettiği gerekçesiyle BMGK'ye şikayet etti

17.08.2022 16:36
Mali, Fransa'yı silahlı gruplara yardım ettiği gerekçesiyle BMGK'ye şikayet etti

Mali, terörist grupları silahlandırmak ve onlara istihbarat sağlamakla suçladığı Fransa'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etti.

Mali, terörist grupları silahlandırmak ve onlara istihbarat sağlamakla suçladığı Fransa'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etti.

"Jeune Afrique" isimli haber sitesine göre, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, BMGK'ye yazdığı 16 Ağustos tarihli mektupta, Fransa'yı ülkedeki silahlı gruplara istihbarat sağlamak ve onları silahlandırmakla suçladı.

Mektubunda Diop hava sahalarının defalarca Fransa tarafından ihlal edildiğini belirterek, ülkesindeki durumla ilgili acil bir toplantı talep etti.

Diop, Fransa'nın teröristlere istihbarat ve silah yardımı yaptığına ilişkin ellerindeki somut delilleri de BMGK'ye sunabileceklerinin altını çizdi.

Fransa, Mali'deki Barkhane operasyonunda görevli son askeri birimini 15 Ağustos'ta ülkeden çekmişti. Barkhane Operasyonu 9 yıl önce başlamış ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubatta yaptığı açıklamada, operasyonun bu yıl içinde sonlanacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali, Fransa'yı silahlı gruplara yardım ettiği gerekçesiyle BMGK'ye şikayet etti - Son Dakika

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