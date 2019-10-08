Son Dakika Haberleri: Mali tezkeresi'nin süresi 1 yıl daha uzatıldı -1
Son Dakika Güncel Mali tezkeresi'nin süresi 1 yıl daha uzatıldı -1

Mali tezkeresi'nin süresi 1 yıl daha uzatıldı -1

23 dakika önce

TBMM Genel Kurulu'nda, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

Mali tezkeresi'nin süresi 1 yıl daha uzatıldı -1, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. Kabul edilen Tezkere'nin süresi bir yıl daha uzatıldı.

Haber:  ANKARA,


Orta Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:41 Kaynak: DHA
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