Mali ve Orta Afrika tezkeresi 1 yıl uzatıldı - Son Dakika

Mali ve Orta Afrika tezkeresi 1 yıl uzatıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, Birlemiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara Türkiye'nin katılımına ilişkin, asker gönderme yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresi bir yıl uzatıldı.

Mali ve Orta Afrika tezkeresi 1 yıl uzatıldı, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda, Birlemiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara Türkiye'nin katılımına ilişkin, asker gönderme yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresi bir yıl uzatıldı.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı. Tezkere süresinin uzatılması, Genel Kurul'da görüşmelerin ardından oylanarak kabul edildi. Bu kapsamda, BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izinle belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için 8 Ekim 2019'de verilen iznin 31 Ekim 2020'den itibaren 1 yıl süreyle uzatılacak.


Orta Afrika, Türkiye, TBMM, İcra, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Mali ve Orta Afrika tezkeresi 1 yıl uzatıldı - Son Dakika


Son Dakika

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