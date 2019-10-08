Son Dakika Haberleri: Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşmeleri başladı
Son Dakika Politika Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşmeleri başladı

Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşmeleri başladı

1 saat önce

Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşmeleri başladı.

Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşmeleri başladı, System.String[]

Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşmeleri başladı - ANKARA

Orta Afrika, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:03 Kaynak: İHA
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