Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşmeleri başladı
1 saat önce
Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşmeleri başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:05 Kaynak: İHA
Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşmeleri başladı.
(İHA)
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