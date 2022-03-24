Mali'ye uygulanan ekonomik yaptırımların bir kısmı askıya alındı - Son Dakika
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Mali'ye uygulanan ekonomik yaptırımların bir kısmı askıya alındı

24.03.2022 19:12
Mali'ye uygulanan ekonomik yaptırımların bir kısmı askıya alındı

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) Adalet Mahkemesi, Mali'ye uygulanan yaptırımları askıya aldı.

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) Adalet Mahkemesi, Mali'ye uygulanan yaptırımları askıya aldı.

Mali Barosundan avukat Moustapha Cisse tarafından yerel basına yapılan açıklamada, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bulunan UEMOA Mahkemesinin, Mali'ye uygulanan ekonomik yaptırımların askıya alınmasına hükmettiğini duyurdu.

Mahkemenin gerekçeli kararını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.

Mali devletini temsilen bir grup avukat, 15 Şubat'ta UEMOA mahkemesine, "haksız" olarak niteledikleri yaptırımların iptal edilmesi ve askıya alınmasına ilişkin 2 ayrı itiraz dilekçesi sunmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, Mali'deki cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl sonra yapacağını duyurmasıyla 9 Ocak'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen olağanüstü zirvede bir araya gelmişti.

Zirvedeki karar doğrultusunda ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki varlıkları dondurulmuştu.

Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

Karar, ECOWAS yaptırımlarını kapsamıyor

Ocaktan bu yana uygulanan yaptırımlar karşısında ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Mali'nin temerrüde düştüğü borç miktarı 180 milyon dolara ulaştı.

Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo'nun üye olduğu UEMOA da ECOWAS'ın yaptırım kararının ardından çatısı altındaki tüm kurumlara, Mali ile ilişkileri askıya alma talimatı vermişti.

UEMOA Adalet Mahkemesinin yaptırımları askıya alma kararı, yalnızca UEMOA'nın yaptırımlarını içeriyor, ECOWAS yaptırımlarını ise kapsamıyor.

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Burkina Faso, Batı Afrika, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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