Malik Batmaz: Hedefim; Milli takım formasını giyip atacağım gollerle Türk halkını mutlu etmek

"Oyun tarzımı Luis Suarez'e benzetiyorlar"

Alman takımlarının altyapısında yetişen genç yıldız adaylarımız, A Milli takımımızın gelecekteki önemli futbolcuları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bu isimlere son bir örnek Karlsruhe altyapısında yetişen golcü Malik Batmaz. Özellikle milli takımın gol yollarındaki sorunu çözmeye aday isimlerden biri olan Malik Batmaz, özellikle alt yaş gruplarında attığı gollerle dikkat çekti.

Pandeminin bir çok genç isimde olduğu gibi kariyerine sekte vurduğu 20 yaşındaki Malik, takımının Bundesliga ekipleri Freiburg ve Mainz ile oynadığı maçlarda attığı gollerle kendini tekrar hatırlatmayı başardı. 20 yaşında ve 1.80 boyundaki Malik, Sporlig.net'e verdiği röportajda hem kendini tanıttı hem de hedeflerini açıkladı. İlk kez konuşan genç golcü, "Hücum hattının hemen her yerinde oynuyorum. Ama asıl tercihim santrfor. En çok rahat ettiğim pozisyon orası diyebilirim. Fuleli bir forvet olarak değerlendirilebilirim kendimi. Kafa toplarında etkiliyim" dedi.2015 yılında Sandhausen altyapısında kendisini göstermeye başlayan Malik, aynı sezon Karlshure'ye transfer oldu ve orada başarılı sezonlar geçirdi. 2 sene gol kralı oldu. Özellikle ilk sezon 16 maçta 24 gol atarak profesyonel yapıldı. Bu süreçte Türkiye U17 milli takımında da forma giydi. Bir ara Stuttgart 2. takımına kiralanan genç futbolcu bu süreci şöyle anlatıyor;"Eski teknik direktörümle yaşadığım problemler nedeniyle takımdan ayrıldım ve Stuttgart 2. takımına kiralandım, ilk maçlarımda 3 gol attım tam tekrar formumu buldum ama bu sefer de pandemi çıktı ve sezon devam edemedi. Bu sezon ise Karlsruhe'de 5 maçın 4'ünde sonradan oyuna girdim. Freiburg ve Mainz gibi 2 Bundesliga takımına karşı hazırlık maçında gol attım ve tekrar takıma adapte olmaya başladım diyebilirim. Bundan sonraki süreçte daha fazla forma şansı bulacağımı düşünüyorum."Kariyer planlamasında önce takımının değişmez parçası olmayı hedeflediğini belirten Malik Batmaz, "Kısa vadedeki hedefim; bu sezon performansımı yükselterek takımın değişmez bir parçası olmak ve atacağım gollerle Bundesliga'da forma giymek. Ancak hayalim; Türk milli takımında düzenli olarak forma giyebilecek bir oyuncu olmak, milli forma altında atacağım gollerle Türk halkını mutlu etmek. Transfer hedefi olarak değerlendirecek olursak pandemi öncesinde Leverkusen 'in ilgisi vardı ama şu anda uzun süre oynamamamın etkisiyle teklif var diyemem. Bu sezon kendimi tekrar gösterdikten sonra Leverkusen veya Monchengladbach gibi takımlara transfer olabilirim. Sezon sonu bonservisim zaten elimde olacak" ifadelerini kullandı.Örnek aldığı futbolcuların ise Agüero ve Luis Suarez olduğunu belirten Malik, "Favori golcülerim Onlar. Gerek gol vuruşları gerekse paslarıyla takım arkadaşlarına pozisyon hazırlaması nedeniyle Luis Suarez biraz öne çıkıyor. Çevremde de oyun tarzımı Suarez'e benzetiyorlar" dedi.

20 yaşındaki golcü isim, 'Süper Lig'i takip ediyor musun? Burada tuttuğun bir takım var mı?' sorusuna ise şu cevabı verdi: "Tabii ki Süper Lig'i de takip ediyorum. Küçükken Beşiktaşlıydım ama şimdi kendim de profesyonel olduğum için herhangi bir takım tutmuyorum. Takımlarımız Avrupa kuplarında oynadığında takım farketmeksizin destekliyorum."