Son Dakika Haberleri: Maliki'den Iraklı göstericilere 3. taraf garantörlüğünde müzakere çağrısı
Son Dakika Güncel Maliki'den Iraklı göstericilere 3. taraf garantörlüğünde müzakere çağrısı

Maliki'den Iraklı göstericilere 3. taraf garantörlüğünde müzakere çağrısı

8 saat önce

Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, şu ana kadar 254 göstericinin hayatını kaybettiği gösterilerin sona ermesi için eylemcilere hükümetle "3.taraf" garantörlüğünde anlaşmaları çağrısında bulundu.

Maliki'den Iraklı göstericilere 3. taraf garantörlüğünde müzakere çağrısı, System.String[]

Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, şu ana kadar 254 göstericinin hayatını kaybettiği gösterilerin sona ermesi için eylemcilere hükümetle "3.taraf" garantörlüğünde anlaşmaları çağrısında bulundu.

İran'a yakınlığıyla bilinen Şii politikacı Maliki, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterilere dair yaptığı açıklamada, Irak'ı saran tehditlerin farkında olduğunu, yükselen tansiyonun düşürülmesi için girişimde bulunmak istediğini ifade etti.

Maliki, ülkedeki protestoları düzenleyen ve herhangi bir siyasi tarafa bağlı olmayan halk hareketi temsilcilerine, 3. taraf garantörlüğünde hükümet yetkilileriyle müzakere çağrısı yaptı.

Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem başbakanlık görevinde bulunan Maliki'nin de ülkedeki birçok yolsuzluk dosyasına adının karıştığı iddia ediliyor.

Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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