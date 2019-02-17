Maliki'nin İran'a Karşı ABD'ye Yakınlaşmak İstediği İddiası
10 dakika önce
Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a, "destek aldığı takdirde, ülkesindeki İran ve ona yakın Haşdi Şabi gruplarının çıkarlarının hedef alınmasını sağlayacağı" yönünde mektup gönderdiği iddia edildi.
Eski Irak
Başbakanı Nuri el-Maliki'nin, ABD
Başkanı Donald Trump
'a, "destek aldığı takdirde, ülkesindeki İran
ve ona yakın Haşdi Şabi
gruplarının çıkarlarının hedef alınmasını sağlayacağı" yönünde mektup gönderdiği iddia edildi. Londra
merkezli el-Arap Gazetesi'nde bugün yer alan haberde, "Maliki, bazı arabulucular vasıtasıyla ABD Başkanı Donald Trump'a mektup göndererek, oradan alacağı destek karşısında İran'ın Irak'taki çıkarları ve ona bağlı Haşdi Şabi gruplarının hedef alınmasına katkı sunabileceğini iletti." ifadesi kullanıldı.
"ABD yönetiminin Maliki'nin dürüst olmadığını ve birçok defa başarısız olduğunu çok iyi bildiği" yorumuna da yer verilen haberde, Maliki'nin İran ve Haşdi Şabi kartını kullanarak ABD'ye yakınlaşmak istediği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:31 Kaynak: AA
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