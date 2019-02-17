Son Dakika Haberleri: Maliki'nin Yolsuzluğu Deaş'ın Yükselişine Katkı Sağladı"

Maliki'nin Yolsuzluğu Deaş'ın Yükselişine Katkı Sağladı"

1 saat önce

Irak'ın eski Başbakanı Nuri el-Maliki'nin yaptığı yolsuzlukların, DEAŞ'ın yükselişine doğrudan katkıda bulunduğu iddia edildi.

Maliki'nin Yolsuzluğu Deaş'ın Yükselişine Katkı Sağladı
Irak'ın eski Başbakanı Nuri el-Maliki'nin yaptığı yolsuzlukların, DEAŞ'ın yükselişine doğrudan katkıda bulunduğu iddia edildi.

ABD merkezli "Daily Beast" adlı internet sitesi, ABD Adalet Bakanlığının, Amerikalı vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal olan özel sözleşmeler için Iraklı yetkililere rüşvet verdiği şüphesiyle askeri müteahhitlik firması "Sallyport Global"a yönelik yolsuzluk soruşturması yürüttüğünü yazdı.

Sitenin haberinde ismi açıklanmayan çok sayıda kaynak, söz konusu yolsuzlukların, DEAŞ'ın yükselişine "kapı araladığını" savundu.

Kaynaklar, Irak'ın eski Başbakanı Maliki ve akrabaları başta olmak üzere Iraklı yetkililerin dahil olduğu yolsuzluk zincirinde, Körfez bölgesinde şirketlerle yapılan anlaşmalar, Sallyport ve diğer bazı Amerikan şirketlerinin Kuveyt şirketi "Afaq" ile ilişkisi ve Irak hükümetiyle olan bağlantılarına dikkati çekti.

Haberde, "Gölgeli ödemeler, askeri endüstrimiz ve nihayetinde Amerikan hükümeti, Maliki'ye 'gerçek hayattaki derin devletini' inşa etmesi için para verdi. Maliki, İran destekli Şii ölüm ekiplerini ve mezhepçiliği finanse etti, ülkesini kaosa sürükledi ve bitmeyen bir savaşı sürdürdü." ifadesi kullanıldı.

Görüşlerine yer verilen bir yetkili, "Maliki'nin yolsuzluğu, DEAŞ'ın yükselişine doğrudan katkıda bulundu." dedi.

Diğer yandan Maliki'nin basın ofisi sorumlusu Hişam el-Rikabi, söz konusu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, haberi yapan site hakkında dava açacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:30 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel
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