Son Dakika Haberleri: Malili diplomatlardan Macron'un Sahel ülkelerinin liderlerine ilişkin sözlerine tepki
Son Dakika Güncel Malili diplomatlardan Macron'un Sahel ülkelerinin liderlerine ilişkin sözlerine tepki - Son Dakika

Malili diplomatlardan Macron'un Sahel ülkelerinin liderlerine ilişkin sözlerine tepki

6 saat önce

Malili eski büyükelçi ve konsoloslar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'nun G5 Sahel ülkelerinin liderlerine ilişkin "Bölgede yükselen Fransız karşıtlığına liderlerin tepkileri belirsiz" şeklindeki sözlerini ve üslubunu "nezaketsiz" ve "saygısız" bularak tepki gösterdi.

Malili diplomatlardan Macron'un Sahel ülkelerinin liderlerine ilişkin sözlerine tepki, System.String[]

Malili eski büyükelçi ve konsoloslar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'nun G5 Sahel ülkelerinin liderlerine ilişkin "Bölgede yükselen Fransız karşıtlığına liderlerin tepkileri belirsiz" şeklindeki sözlerini ve üslubunu "nezaketsiz" ve "saygısız" bularak tepki gösterdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Malili Eski Büyükelçi ve Konsoloslar Kulübünce yayımlanan açık mektupta, Macron'un aralarında Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın da bulunduğu Sahel ülkesi liderlerine karşı sarf ettiği, "Bana izahat borçlular" ifadesinin, egemen devletlerin başkanları arasında bulunması gereken nezaket ve karşılıklı saygı ilişkilerine aykırı olduğu belirtildi.

Mektupta, Fransız yetkililerin devletler ve üst düzey temsilcileri arasındaki diplomatik ilişki kurallarını gözetmesi gerektiği kaydedildi.

Emmanuel Macron, NATO toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, G5 Sahel ülkeleri liderleriyle 16 Aralık'ta Fransa'nın güneyindeki Pau kentinde görüşeceğini belirtmişti.

Macron, bölgede artan Fransız karşıtlığına ilişkin belirsizliği liderlere soracağını, Fransız askerlerinin bulunduğu bu ülkelerin yöneticilerinin kendisine açıklama borçlu olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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