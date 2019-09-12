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Maliye Bakanı Albayrak: Enflasyonda eylülde tek haneli rakamları yakalayacağız

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik endekslerin enflasyonun eylülde tek haneli rakamlara düşeceğini net bir şekilde gösterdiğini söyledi. Bakan Albayrak ayrıca 2019 yılı sonunda pozitif büyüme beklediğini de duyurdu.

Maliye Bakanı Albayrak: Enflasyonda eylülde tek haneli rakamları yakalayacağız, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik endekslerin enflasyonun eylülde tek haneli rakamlara düşeceğini net bir şekilde gösterdiğini söyledi. Bakan Albayrak ayrıca 2019 yılı sonunda pozitif büyüme beklediğini duyurdu.


Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde söz alan Bakan Albayrak, "Özellikle 2. yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz. Enflasyonda endeksler, eylül ayında hem TÜFE, hem de ÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı net bir şekilde gösteriyor." ifadesini kullandı.

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Berat Albayrak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:45 
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