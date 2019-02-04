Son Dakika Haberleri: Maliye Bakanı Albayrak: "Yerli Kaynaklardan Enerji Üretiminde Rekor Kırıldı"

Maliye Bakanı Albayrak: "Yerli Kaynaklardan Enerji Üretiminde Rekor Kırıldı"

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’yla atılan adımların meyvelerini verdiğini belirterek, “Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi. Bakan Albayrak, Türkiye’nin enerji üretimine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerli kaynaklarla yapılan enerji üretiminin rekor kırdığını söyleyen Albayrak, “Milli Enerji ve […]The post Maliye Bakanı Albayrak: “Yerli kaynaklardan enerji üretiminde rekor kırıldı” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Maliye Bakanı Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla atılan adımların meyvelerini verdiğini belirterek, "Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin enerji üretimine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yerli kaynaklarla yapılan enerji üretiminin rekor kırdığını söyleyen Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:28 

Maden, Sektörel
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