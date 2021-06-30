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Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek - Son Dakika

Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek

30.06.2021 17:49
Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kredi Garanti Fonu teminatlı iki programın temmuz ayında hayata geçeceğini açıkladı. Elvan, "İlk olarak, ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sağlayacağız. İkinci olaraksa, küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için, ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlayacağız." açıklamasını yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey toplantısında konuşan Elvan, "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek. Buradan müjdesini de vermek istiyorum. İlk olarak, ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sağlayacağız. İkinci olaraksa, küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için, ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkânı sağlayacağız. Firmanın istihdama kattığı her bir kişi için, 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek." açıklamasında bulundu.

"HAZİRAN SONUNA SÜRE KONAN 35 REFORMUN 31'İ TAMAMLANDI"

Elvan, "Haziran sonuna süre koyduğumuz 35 eylem başlığından 31'ü tamamlanmış durumda. Geriye kalan 4 eylemden, 2'sinin teknik çalışmalarına nihai halini verdik; 2 eylem içinse Yüce Meclisimizin takdirini bekliyoruz. Böylece yılın ilk yarısı için öngördüğümüz eylemleri başarıyla tamamlamış durumdayız." dedi.

"KGF TEMİNAT POLİTİKALARI DEĞİŞİYOR"

KGF'nin teminat verirken gözeteceği hususların başında, doğru yere ve doğru işe gidecek kredilerin teminatlandırılması olacağını belirten Elvan, "Özellikle mikro ve KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın finansmana erişim imkanlarını artırmak ve teminat eksikliklerini gidermek için KGF kapsamında yeni destek mekanizmaları oluşturuyoruz. Eximbank üzerinden; mevcut ihracatçılarımıza sağladığımız desteklerin yanında, yeni ihracatçıların da ortaya çıkmasını sağlayacak bir mekanizma tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDAN SERMAYE GETİRENE VERGİ İNDİRİMİNİ ARTIRACAĞIZ"

Yatırım teşvik sisteminin değişeceğini söyleyen Elvan, "Şirketinize yurt dışından sermaye gelmesi halinde vergi indirimini artıracağız. Yatırımlarda kısmi tamamlama sonrasında da endeksleme yapılabilecek. Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan, ancak yararlanılamayan yatırıma katkı tutarının, yeniden değerleme yapılmak suretiyle enflasyon etkisinden korunmasını amaçlıyoruz. Yatırım teşvik sisteminde hak edilen yatırıma katkı tutarının, diğer vergi borçlarına mahsubu imkânını da getiriyoruz. İktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere, değerleme hükümlerini, ekonomide ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak güncelleyeceğiz. Yatırımların teşviki noktasında da oldukça yenilikçi politikalar hayata geçecek. Yatırım ve istihdam teşviklerinde sadeleştirmeye gideceğiz; etkin olmayanları kaldıracağız, etkin olanları da daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimine yönelik Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgelerini faaliyete geçireceğiz." dedi.

Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek

İstihdam, Yatırım, Vergi, Kredi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek - Son Dakika Ekonomi


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