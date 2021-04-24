Maliye ekipleri denetimde bandrolsüz tütün yakaladı - Son Dakika

Maliye ekipleri denetim için gittikleri işyerinde bandrolsüz tütün ele geçidi. Ekipler, işyeri sahibine cezai işlem uyguladı.

Düzce Defterdarlığına bağlı Maliye ekipleri Akçakoca ilçesinde işyerlerine denetim yaptıkları esnada Yalı Mahallesinde Tütün ve tütün ürünleri satan bir işyerine girdiler. Yapılan denetim sırasında işyerinde bandrolsüz kaçak olarak yaklaşık 4 kilogram tütün yakaladılar. İşyeri yetkilisine 4733 Sayılı Kanuna göre işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. - DÜZCE