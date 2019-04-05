Maliye Piyango - Fenerbahçe: 1-3

SALON: Başkent VoleybolHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Bilal ÇağlarMALİYE PİYANGO: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Aslan Ekşi)FENERBAHÇE: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu (Ahmet Karataş,...





SALON: Başkent Voleybol



HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar



MALİYE PİYANGO: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Aslan Ekşi)



FENERBAHÇE: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu (Ahmet Karataş, Oğuzhan Karasu, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)



SETLER: (21-25, 25-18, 20-25, 23-25)



SÜRE: 114 dakika



Efeler Ligi Play-off serisi 3'üncü maçında deplasmanda Maliye Piyango'yu 21-25, 25-18, 20-25 ve 23-25'lik setlerle 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler Efeler Ligi Play-Off serisi yarı finalinde Halkbank'ın ile karşılaşacak.



- Ankara

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