Son Dakika Haberleri: Maliye Piyango  - Fenerbahçe: 1-3

Maliye Piyango  - Fenerbahçe: 1-3

1 saat önce

SALON: Başkent VoleybolHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Bilal ÇağlarMALİYE PİYANGO: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Aslan Ekşi)FENERBAHÇE: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu (Ahmet Karataş,...

Maliye Piyango  - Fenerbahçe: 1-3, System.String[]


SALON: Başkent Voleybol

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar

MALİYE PİYANGO: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Aslan Ekşi)

FENERBAHÇE: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu (Ahmet Karataş, Oğuzhan Karasu, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

SETLER: (21-25, 25-18, 20-25, 23-25)

SÜRE: 114 dakika

Efeler Ligi Play-off serisi 3'üncü maçında deplasmanda Maliye Piyango'yu 21-25, 25-18, 20-25 ve 23-25'lik setlerle 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler Efeler Ligi Play-Off serisi yarı finalinde Halkbank'ın ile karşılaşacak.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:18 Kaynak: DHA

İsmail Yıldırım, Ahmet Karataş, Fenerbahçe, Spor
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