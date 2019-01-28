Son Dakika Haberleri: Maliye politikasında “manevra alanı” sınırlı

Maliye politikasında “manevra alanı” sınırlı

20 dakika önce

TEPAV, 2 farklı senaryo altında, Türkiye'nin maliye politikasını gevşetme (harcamaları artırması) sınırlarını araştırdı.

Maliye politikasında “manevra alanı” sınırlı, System.String[]
TEPAV, 2 farklı senaryo altında, Türkiye'nin maliye politikasını gevşetme (harcamaları artırması) sınırlarını araştırdı. Bu araştırma maliye politikasında "manevra alanı" sınırlı ve kamunun olası borçlarına ilişkin şeffaflık gerekli olduğunu ortaya koyuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:10 

Türkiye, Ekonomi
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