Son Dakika Haberleri: Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak: "Fethin 566'ncı yılı kutlu olsun"
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Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak: "Fethin 566'ncı yılı kutlu olsun"

1 saat önce

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin 566'ncı yılını kutladı.

Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak:
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin 566'ncı yılını kutladı.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, İstanbul'un fethini kutladı. Albayrak, Fatih Sultan Mehmet'in at üzerinde bir resminin tasvir edildiği görüntüyle birlikte, "Çağ kapatıp çağ açan, o kutlu övgüye mazhar olan Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunu minnetle anıyorum. Fethin 566'ncı yılı kutlu olsun" paylaşımını yaptı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
İstanbul, Berat Albayrak, Maliye, Politika
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