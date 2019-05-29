Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak: "Fethin 566'ncı yılı kutlu olsun"
1 saat önce
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin 566'ncı yılını kutladı.
Maliye
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
ve Hazine Bakanı Berat Albayrak
, İstanbul
'un fethinin 566'ncı yılını kutladı.
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, İstanbul'un fethini kutladı. Albayrak, Fatih Sultan Mehmet
'in at üzerinde bir resminin tasvir edildiği görüntüyle birlikte, "Çağ kapatıp çağ açan, o kutlu övgüye mazhar olan Fatih Sultan
Mehmet ve şanlı ordusunu minnetle anıyorum. Fethin 566'ncı yılı kutlu olsun" paylaşımını yaptı. - ANKARA
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