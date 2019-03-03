Maliye Vergi Kaçakçılığından Porsche'nin Peşinde
1 saat önce
ŞİRKETİN defterlerini ve kayıtlarını incelemeye alan maliye ilk tespitlerde şirket yönetiminin özel harcamaları masraf olarak gösterildiğini ortaya çıkardı.
ŞİRKETİN defterlerini ve kayıtlarını incelemeye alan maliye ilk tespitlerde şirket yönetiminin özel harcamaları masraf olarak gösterildiğini ortaya çıkardı. Böylece maliyetleri yüksek gösterip geliri de düşük tutarak daha az vergi ödendiği belirlendi.
YOLSUZLUKLAR ORTAYA ÇIKTI Porsche
'nin şimdi cezalarla birlikte milyonlarca Euro ek vergi ödeyeceği tahmin ediliyor. Şirketin uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yürüten Matthias Müller'in doğum günü kutlaması, Müller ile birlikte diğer yönetim kurulu üyelerinin şirkete ait jeti özel işleri için kullanmaları, şirkete ait otomobillerin ve şoförlerin de yine özel işler için kullanıldığı halde maliyetinin şirkete yüklenmesi maliye tarafından ortaya çıkarılan yolsuzluklar olarak açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:20
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