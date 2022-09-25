Ekonomik Kriz Mezar Ustalarını da Vurdu. Mezar Ustası: "Vatandaşla Aramızda Dengeliyoruz. Kredi Kartına veya Elden Taksit Yapıyoruz"

Haber: MEHMET AKGÜN- Kamera: ÜNAL AYDIN

Maliyet artışlarının vatandaşları da etkilediğini söyleyen mezar ustası Nurettin Fındık, "Fiyatlar mutlaka vatandaşları etkiliyor ama artık kredi kartına taksit yaptırılıyor veya elden taksit yapıyoruz. Biz bunu bir şekilde vatandaşla aramızda dengeliyoruz. Vatandaş 10 bin liralık bir mezar yaptıracaksa 7 bin liralık mezar istiyor" dedi. Bir diğer mezar ustası Muhittin Fındık ise, "Her şeyin fiyatı yüzde 200-300 oranında değişti ama biz bunu müşterimize sadece yüzde 100 oranında yansıtabildik. Geri kalanı mecburen kendimiz karşılıyoruz. Faturalara gelen zamlarda illaki maliyetlerimizi katlıyor" diye konuştu.

Hayat pahalılığı her sektör gibi mezar yapım ustalarını da olumsuz etkiledi. Başta nakliye olmak üzere maliyetlerinin geçen yıla oranla yüzde 200-300 bandında artmasından şikayetçi olan mezar ustaları, maliyetlerin sadece bir kısmını müşterilerine yansıtabildiklerini söylüyor.

Ankara Karşıyaka'da 1972 yılından beri mezarcılık sektöründe olduğunu belirten Nurettin Fındık artan maliyetler hakkında şunları söyledi:

"NAKLİYE KONUSU BİZİ YORUYOR BU DA İSTER İSTEMEZ MEZAR FİYATLARINA YANSIYOR, VATANDAŞA YANSIYOR"

"Mezar sektöründe nakliyeden dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Nakliye konusu bizi yoruyor. Bu da ister istemez mezar fiyatlarına yansıyor, vatandaşa yansıyor. Mümkün olduğu kadar işçilikten, kendi emeğimizden feragat ederek müşterilere fazla yansıtmamaya çalışıyoruz. Geçen yıla kıyasla yüzde 120 gibi bir fiyat artışı yapmamız gerekiyor, hepsini vatandaşa yansıtırsak olmuyor, kendimizden feragat ederek dengelemeye çalışıyoruz. Daha önceden taş 8 bin lira, nakliyesi de 5 bin 5 bin 500 lira bandındayken şu anda nakliye 15 bin lira oldu, taş da fazla bir oynama yok.

"VATANDAŞ 10 BİN LİRALIK BİR MEZAR YAPTIRACAKSA 7 BİN LİRALIK MEZAR İSTİYOR"

Fiyatlar mutlaka vatandaşları etkiliyor ama artık kredi kartına taksit yaptırılıyor veya elden taksit yapıyoruz. Biz bunu bir şekilde vatandaşla aramızda dengeliyoruz. Mezar yapımı konusunda çok büyük bir sıkıntı olmuyor. 10 bin liralık bir mezar yaptıracaksa 7 bin liralık mezar istiyor veya 20 bin liralık mezar istiyorsa biraz daha taş kalınlığından feragat ederek dengeliyoruz. Bizim mezar fiyatlarımız 4 bin 500 liradan başlıyor, üst limiti yok. Ama daha da durumu müsait değilse mozaik mezarlar var 2 bin, 2 bin 500 lira gibi o da olmadı başına bir taş yazdırıp koyuyor. Elektrik faturalarımız anormal gelmeye başladı. Daha önce 3 bin, 3 bin 500 lira gibi fatura gelirken şu anda 8 bin, 8 bin 500 lira civarında geliyor. O bizi biraz yoruyor."

Bir diğer mezar ustası Muhittin Fındık ise şunları aktardı:

"ÇÜNKÜ FİYATLAR 3'E, 4'E KATLADI"

"Esnaf biraz fedakarlık yapıyor. Hayat pahalılığını çok fazla müşterisine yansıtamıyor. Çünkü fiyatlar 3'e, 4'e katladı. Geçen sene 150 liraya aldığımız taş, şu anda 750 lira, geçen sene 75 kuruşa aldığımız bir tane cıvata şu anda 2,5 lira. İnsanlar burada ayakta durmak için öz sermayesinden fedakarlık yapıyor. Vatandaşta biliyor zaten onun için o da fedakarlık yapıyor.

"HER ŞEYİN FİYATI YÜZDE 200-300 ORANINDA DEĞİŞTİ"

Kendim çalışıyorum, dükkanda kendimin kiramda yok ama yine de baya zorlanıyoruz. 70-80 liraya Afyon'dan gelen taş şu anda 300 liraya geliyor. Her şeyin fiyatı yüzde 200-300 oranında değişti ama biz bunu müşterimize sadece yüzde 100 oranında yansıtabildik. Geri kalanı mecburen kendimiz karşılıyoruz. Faturalara gelen zamlarda illaki maliyetlerimizi katlıyor."