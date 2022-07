Maliyet Arttı Besici Alternatif Yeme Yöneldi: "Maralfalfa Bitkisi Bizim Hayvancılığımızı Kurtaracak"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar Tayland menşeili bir bitkiyi maliyetleri düşürmek için hayvan yemi olarak kullanmaya başladı. Mısır silajına alternatif olarak kullanılan bitkiden memnun olduklarını belirten besici Kerim Özkan, "Maralfalfa bitkisini bulduk, bununla maliyetlerimizi biraz daha düşüreceğiz. 1 ton mısır silajımız şu an 1500 TL, 1 ton maralfalfa silajımız 50 TL. 1 ton silaj kullanıyoruz günlük ve 1450 TL cebimize kalıyor. Yani bu bitki bizim hayvancılığımızı kurtaracak" dedi.

Tarım ve hayvancılıkta artan maliyetler sebebi ile vatandaşlar alternatif arayış içine girdi. Osmaniye'de tarım ve hayvancılık ile uğraşan iki vatandaş Tayland menşeili maralfalfa bitkisini keşfederek hayvan yemi olarak kullanmak için üretime başladı.

"YEM MALİYETLERİ ÇOK YÜKSELDİ"

Osmaniye'de hayvan besiciliği yapan Kerim Özkan, "Yem maliyetleri çok yükseldi. Böyle bir bitkinin olduğunu yeni öğrendik. Bu bitki ile yem maliyetlerini daha çok düşüreceğiz. Sıfıra getireceğiz inşallah. İnsanlar hayvanlarını satıyor. Devam ettirmeye çalışıyoruz ama böyle giderse hiç kalkmayacak elimizde. Böyle maralfalfa bitkisini bulduk, bununla maliyetlerimizi biraz daha düşeceğiz"

"ÇİFTLİKTEKİ HAYVANLARIMIZI YÜZDE 50 KAPASİTENİN ALTINA DÜŞÜRÜYORUZ KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN"

Maralfalfa üretimi yapan çiftçi Ali Özdil şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ki hayvancılık yapıyoruz. Herkesin severek yaptığı ata dede mesleği olarak gördüğümüz hayvancılık olmazsa olmazımız. Maalesef girdi maliyetlerinden dolayı her yıl azaltıyoruz. Yani dışa bağımlı hale geliyoruz. Ülke biliyorsunuz enerji maliyetleri yem sanayideki maliyetler hepsi yükseliyor. Bu yüzden biz çiftlikteki hayvanlarımızı yüzde 50 kapasitenin altına düşürüyoruz kazanamadığımız için. Şimdi biz maralfalfa bitkisini araştırdık bulduk. Bu Tayland menşeili Taylan'da bir bilim uzmanı bunu geliştirmiş melezlemiş çok yüksek verimli dönüme yüksek tonajlar veriyor yani 50-100 tonlar konuşuluyor.

1 TON MISIR SİLAJI 1500 TL, MARALFALFA SİLAJI SADECE 50 TL

Mısıra alternatif mısır silajına alternatif. Nedir mısır silajı? Yani biz her yıl tohum alıp ekeceğiz tarlaya mısırı çapalayacağız süreceğiz burada enerji maliyetlerimiz artıyor tohum maliyetlerimiz yüksek ve mazot maliyetlerimizde ekstrası. Bu bitkiyi ektiğimizde tarlamıza ne yapacağız bir defa ekim maliyetiniz var, ondan sonra her yıl sürme maliyetimiz yok, her yıl tohum maliyeti yok. Ekonomik olarak şunu söylüyorum, ben, biz hayvancıyız bizim 1 ton mısır silajımız şu an 1500 TL, 1 ton maralfalfa silajımız 50 TL. 1 ton silaj kullanıyoruz günlük ve 1450 TL cebimize kalıyor. Yani bu bitki bizim hayvancılığımızı kurtaracak. Atalarımızın mesleği bırakmak zorunda kalıyoruz neden kazanamıyoruz, kazanamayınca hayvanlarımızı satıyoruz. Her yıl hayvanlarımızı azaltıyoruz. Bu sene 10 tane hayvanımı sattım silajımı aldım ve samanımı aldım, seneye bir 10 daha hayvan daha satıyoruz her sene sata sata hayvan kalmıyor. Gelecek nesillerimiz bizim proteinsiz bir nesil olacak, ete ve süte ulaşamayacağız. Bugün et yurt dışından geliyor canlı hayvan geliyor yarın bir gün süt ve süt ürünleri de yurt dışından gelecek."

"ARAZİLERİMİZİ GIDAYA AYIRMAMIZ LAZIM"

"Gıda fiyatları malum buğday Ukrayna'da savaş çıktı allak bullak oldu insanlar una ulaşamaz hale geldi ve Türkiye'de aynı şekilde biz arazilerimizi azaltıp hayvancılıkta kaba yemde kullanacağımız arazileri azaltıp daha çok arazilerimizi gıdaya ayırmamız lazım. Gıdada başarırsak hayvancılıkta başarırsak ülkemiz fethedilmeyiz."

