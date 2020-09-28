Maliyet hesabı yapınca tarlasındaki biberleri halka bıraktı - Son Dakika

ADIYAMAN'da çiftçilik yapan Mahmut Akdağ, tarlasına ektiği kırmızı biberin ilk hasadını yaparak, ürünleri sattı. Akdağ, ikinci hasadın maliyetinin ürünü toplamaya vereceği parayı kurtarmayacağını hesaplayınca tarlayı bölge halkına ücretsiz bıraktı.

Merkeze bağlı Büyükkavaklı köyünde çiftçilik yapan Mahmut Akdağ, 70 dönüm tarlaya ektiği kırmızı biberin ilk hasadını yaparak, satışını gerçekleştirdi. Akdağ, ikinci hasatta maliyetin yükselmesi nedeniyle ürünleri toplamayarak, bölge halkı için bıraktı. Araçları ile tarlaya gelenler, yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdukları biberleri evlerine götürdü.

SOSYAL MESAFE ŞARTIYLA TOPLATTIHayır yapmak istediğini ve sosyal mesafe ile maske kurallarına uyulması şartıyla biberleri toplattığını söyleyen Mahmut Akdağ, "Ürünümüzün birinci katını aldık ikinci katına geldiğimizde maliyetten dolayı bıraktık ve hayrımıza vatandaşın toplaması için izin verdik. Sosyal mesafe ve maskeye dikkat ederek toplamaları konusunda uyardık. Yani hayrımıza dağıtıyoruz. Bizim için de onlar için de bir hayırdır" dedi.

Biber toplamaya gelenler ise hayırdan memnun olduklarını belirterek, Akdağ'a teşekkür etti.