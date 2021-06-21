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MALİYETİ BELİRLENEN FINDIKTA '30 LİRA' TABAN FİYAT BEKLENTİSİ - Son Dakika

MALİYETİ BELİRLENEN FINDIKTA '30 LİRA' TABAN FİYAT BEKLENTİSİ

21.06.2021 12:52

ORDU'da yaklaşan fındık hasadı öncesi 18 ziraat odası tarafından tamamlanıp raporlaştırılan fındıkta maliyet hesaplamasına göre 2021 yılı için 1 kilogram fındığın maliyeti 22 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

ORDU'da yaklaşan fındık hasadı öncesi 18 ziraat odası tarafından tamamlanıp raporlaştırılan fındıkta maliyet hesaplamasına göre 2021 yılı için 1 kilogram fındığın maliyeti 22 lira 85 kuruş olarak belirlendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, raporun mecliste milletvekillerine sunulacağını belirterek, 'Fındıkta bu sezon için oluşması gereken taban fiyat 30 lira civarıdır' dedi.

Kentte, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne (TZOB) bağlı 18 ziraat odası, hasat hazırlığı başlayan 2021 yılı için 1 kilogram fındığın maliyet fiyatını belirlemek için yaptığı çalışmaları sonuçlandırdı. Bahçe bakımı, gübre, ilaç, patoz, işçi maliyeti gibi yaklaşık 20 kalemden oluşan maliyet analizi sonucunda; 1 kilogram fındığın maliyeti, yeni sezon için 22 lira 85 kuruş olarak belirlendi. Yapılan çalışma sonucunu rapor haline getiren ziraat odaları, hazırlanan raporları da yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) milletvekillerine teslim edecek. Raporla ilgili ziraat odaları, Altınordu Ziraat Odası'nda toplantı düzenledi. Toplantının arından değerlendirmede bulunan TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 22 lira 85 kuruş olarak belirlenen 1 kilogram fındık maliyetine karşılık, bu sezon fındık fiyatlarının 30 lira olmasını beklediklerini açıkladı.

'1 KİLOGRAM FINDIĞIN MALİYETİ 22 LİRA 85 KURUŞ'

Fındıkta maliyet çalışmalarının taban fiyatın oluşması için önemli olduğunu kaydeden Soydan, '2021 yılı hasat dönemi yaklaşırken ziraat odaları olarak çalışmalara başladık. Özellikle 2021 yılının maliyet çalışmalarını yaptık. Çünkü maliyet çalışmaları önemli. Maliyet çalışmalarıyla taban fiyatın oluşması gerekmektedir. 2021 yılının maliyet çalışmasının sonucu 22 lira 85 kuruş olarak oraya çıkmıştır. Sadece çalışmamızı geçtiğimiz yılın dekar başına rekoltesini baz alarak yaptık. Dolayısıyla Ordu'da 1 kilogram fındığın maliyeti 22 lira 85 kuruştur. Çalışmalarımızla ilgili dosyalarımızı hazırladık. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olarak bütün milletvekillerimize bu dosyalarımızı sunacağız. Taleplerimizi sunacağız' diye konuştu.

'BU YIL İÇİN FİYAT BEKLENTİSİ 30 LİRA'

Üreticilerin fındık fiyatı için 30 lira beklentisi içerisinde olduğunu belirten Soydan, şöyle devam etti:

'2021 hasat döneminde hasattan önce fiyatların açıklanması, hasattan önce alım kararlarının TMO tarafından açıklanması önem arz etmektedir. 22 lira 85 kuruş olan maliyetin üzerine yüzde 30'luk refah payı verilerek ve ayrıca geçen sene 22 lira levant kalite, 22 lira 20 kuruş olan Giresun kalite olarak belirlenen fındık fiyatının en azından 2020 yılındaki fiyatın en azından yansıtılarak bir taban fiyatın oluşmasını istiyoruz. Yani bizim taban fiyatı bu unsurların karşısında oluşması gereken rakam 30 lira civarına tekabül etmektedir. Üreticilerimiz de bunu talep etmektedir. Bizlere özellikle bu fiyatlar etrafında fiyatın oluşmasını ciddi şekilde talep etmektedir. Bizler de bu anlam da üreticilerimizin bu taleplerini başata hükümetimiz olmak üzere, muhalefet partilerimize, TMO genel müdürüne ve genel başkanımıza, tarım komisyonu başkanına bunları ileteceğiz. İnşallah sonucunda üreticilerimizi sevindirecek haberin açıklanmasını muhakkak bekliyoruz. Fındıkta bir istikrarın olacağına inanıyoruz.?

MALİYETİ BELİRLENEN FINDIKTA '30 LİRA' TABAN FİYAT BEKLENTİSİ
MALİYETİ BELİRLENEN FINDIKTA '30 LİRA' TABAN FİYAT BEKLENTİSİ
MALİYETİ BELİRLENEN FINDIKTA '30 LİRA' TABAN FİYAT BEKLENTİSİ
MALİYETİ BELİRLENEN FINDIKTA '30 LİRA' TABAN FİYAT BEKLENTİSİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Odası, Fındık, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi MALİYETİ BELİRLENEN FINDIKTA '30 LİRA' TABAN FİYAT BEKLENTİSİ - Son Dakika Ekonomi


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