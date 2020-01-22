Maliyetler arttı, Daimler'in karı yarıya indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maliyetler arttı, Daimler'in karı yarıya indi - Son Dakika

Maliyetler arttı, Daimler'in karı yarıya indi

7 saat önce

Alman otomobil üreticisi Daimler AG, 2019 yılının karına yönelik dördüncü kez uyarıda bulundu.

Maliyetler arttı, Daimler'in karı yarıya indi, System.String[]

Alman otomobil üreticisi Daimler AG, 2019 yılının karına yönelik dördüncü kez uyarıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada dizel emisyon skandallarındaki yasal zorunluluklar için 1,1 ile 1,5 milyar avro arasında bir fon ayrıldığı, geçen yılın faiz ve vergi öncesi faaliyet karının yarı yarıya düşeceğini bildirdi.

Açıklamada, ön tahminlere göre Daimler'in faiz ve vergi öncesi 2019 karının, bir önceki yılki 11,1 milyar avrodan 5,6 milyar avroya düşeceğine dikkat çekildi.

Lüks otomobil üreticisi Daimler AG, bu duruma gerekçe olarak; dizel skandalı, elektrikli araçlara yönelik yüksek yatırım ve üretimle ilgili maliyetlerin gelirlerini baskılamasını gösterdi.

Ocak ayının başında 219 büyük kurumsal hissedar tarafından Daimler'e karşı kasıtlı olarak yanıltıcı emisyon ölçüm yazılımı kullanmasının hisse fiyatlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yaklaşık 900 milyon avro değerinde toplu tazminat davası açılmıştı. Açıklama sonrası ise şirketin hisseleri yüzde 1'den fazla değer kaybetti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sakarya takla atma simülatörü yaptılar
Loris Karius, Erzurumspor maçında ıslıklandı Son Dakika: İzmir, İstanbul ve Bursa'da deprem meydana geldi Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:31:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maliyetler arttı, Daimler'in karı yarıya indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]