Maliyetlerden Şikayet Eden Niğdeli Besici: 1 Litre Süt Bizde 7, Markette 20 Lira - Son Dakika
Üye Girişi

Maliyetlerden Şikayet Eden Niğdeli Besici: 1 Litre Süt Bizde 7, Markette 20 Lira

18.10.2022 19:38

Niğdeli besici, yem fiyatları ile ilgili sıkıntısını CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer’e anlattı. Besici, “Yem bulmada sorun yaşıyoruz. Bundan 4-5 ay önce yemcide yem bulamıyorduk. Günlük zam geliyordu yeme. Biz üretiyoruz sanayiciler kazanıyor, sütte aracılar kazanıyor. Bizdeki süt 7 lira marketlerdeki peynir 100 lira. Bir litre süt markette 20 lira” dedi.

Niğdeli besici, yem fiyatları ile ilgili sıkıntısını CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer'e anlattı. Besici, "Yem bulmada sorun yaşıyoruz. Bundan 4-5 ay önce yemcide yem bulamıyorduk. Günlük zam geliyordu yeme. Biz üretiyoruz sanayiciler kazanıyor, sütte aracılar kazanıyor. Bizdeki süt 7 lira marketlerdeki peynir 100 lira. Bir litre süt markette 20 lira" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen hafta Niğde'de besicileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Mısır silajının kaç lira olduğu sorusu üzerine besici şöyle konuştu:

"Bunun fiyatı bin 100, bin 200 lira. Kendim yetiştiriyorum. Paketli de bin 500 bin 600 lira. Bu saman bin 600 bin 700 lira, geçen yıl 700-800 liraydı. Yem bulmada sorun yaşıyoruz. Bundan 4-5 ay önce yemcide yem bulamıyorduk. Günlük zam geliyordu yeme. Nakliye, mazot, elektrik olduğu için üstüne koyuyor. Bunun içine yonca, mısır silajı girecek, sanayi yemi olmadığı için olmuyor. Zaten bizim yüzde 99 sanayi yeminden zararımız var, biz üretiyoruz sanayiciler kazanıyor, sütte aracılar kazanıyor. Bizdeki süt 7 lira marketlerdeki peynir 100 lira. Bir litre süt markette 20 lira. 4-5 aydır süte zam bekliyoruz gelmiyor. Samanı stokladık bir sene boyunca yedireceğiz. Kışın 2 lirayı bulur bu. Arma şu anda 7,5 lira."

Gürer de şunları söyledi:

"Ülkemizde hayvancılık yapanlar için en büyük sorun yem. Çünkü hayvancılığın yüzde 70'i yemle gider oluşturuyor. Her yıl 12,5 milyon ton yurtdışından yem ithal ediyoruz. Pamuk, ayçiçeği tohumu küspesi, mısır, soya, arpa getiriyoruz. Bu sayede hayvanların beslenmesi sağlanıyor. Oysa ülkemizin topraklarında bunların hepsi yetiştirilebilir. Ama yanlış tarım politikaları aynı zamanda hayvancılığı da vuruyor. Saman protein değeri olmadığı halde hayvana dolgu olsun diye yediriliyor. Mısır silajı yemde hayvanlar için en önemli besleyici."

YORUMLAR
500
Mersinli Çiftçi, Yağlık Zeytinin Satış Fiyatından Dertli: '4 Liradan Zeytin Sattık. Biz Zarar Ediyoruz' Mersinli Çiftçi, Yağlık Zeytinin Satış Fiyatından Dertli: '4 Liradan Zeytin Sattık. Biz Zarar Ediyoruz' Ekonomik düzenlemeleri içeren 'torba' kanun teklifi görüşmeleri sürüyor Ekonomik düzenlemeleri içeren 'torba' kanun teklifi görüşmeleri sürüyor
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maliyetlerden Şikayet Eden Niğdeli Besici: 1 Litre Süt Bizde 7, Markette 20 Lira - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 01:34:20. #1.12#
SON DAKİKA: Maliyetlerden Şikayet Eden Niğdeli Besici: 1 Litre Süt Bizde 7, Markette 20 Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement