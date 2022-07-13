Maliyetten Yakınan Niğdeli Fırıncı İsmail Varol: "Zengini Tam Zengin Fakiri Tam Fakir Yapma İktidarındayız Şu An" - Son Dakika
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Maliyetten Yakınan Niğdeli Fırıncı İsmail Varol: "Zengini Tam Zengin Fakiri Tam Fakir Yapma İktidarındayız Şu An"

13.07.2022 15:09

Artan un, maya ve elektrik fiyatlarından dert yanan Niğdeli fırıncı İsmail Varol, “Zengini tam zengin fakiri tam fakir yapma iktidarındayız şu an; zengin iktidarı olduk artık.  Vatandaş şu anda 10 liraya 3 ekmek alıyor. Ben isterim ki vatandaş 5 ekmek alsın 10 lira versin, ekmek 2 TL olsun. Ben razıyım, ama un fiyatları aşağı olsun” dedi.

Artan un, maya ve elektrik fiyatlarından dert yanan Niğdeli fırıncı İsmail Varol, "Zengini tam zengin fakiri tam fakir yapma iktidarındayız şu an; zengin iktidarı olduk artık.  Vatandaş şu anda 10 liraya 3 ekmek alıyor. Ben isterim ki vatandaş 5 ekmek alsın 10 lira versin, ekmek 2 TL olsun. Ben razıyım, ama un fiyatları aşağı olsun" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dün esnaf ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Fırıncı İsmail Varol artan un, maya fiyatları ve satışların nasıl etkilendiğini anlatırken şunları söyledi:

"UN TESPİT DEDİLER, TMO DEDİLER, BİZE DAHA BÜYÜK ZAMLI GELMEYE BAŞLADI"

"Şu anda mevcut bakkallara yazılan fiyat 3 TL, bende de 3 TL. Müşterilerimiz gelsin hizmet görsün diye yapıyoruz bu işi. Sene 2019'da 2020'de bir kamyonluk un fiyatına aldığımız unu şu anda 50 çuval alabiliyoruz. 400, 480, 520 arası un fiyatları değişiyor. Para kazanmıyoruz, kendi çocuklarımla çalışıyorum. Un tespit dediler, TMO dediler, bir şeyler dediler bize daha büyük zamlı gelmeye başladı. Fabrikalar ellerinden gelen zammı ekliyorlar. Bugün ekmeğe zam verdiler, ertesi gün mayaya zammı verdiler. 250 milyondu (250 TL) 300 yaptılar mayanın kolisini. Maya da pahalandı.

"ZENGİNİ TAM ZENGİN FAKİRİ TAM FAKİR YAPMA İKTİDARINDAYIZ ŞU AN"

Ben 250 milyon (250 TL) elektrik yakıyordum şu anda aylık bana 550 – 600 arası elektrik geliyor. En kısası yani, ben en baba 250 milyon (250 TL) ödüyordum elektrik. Büyük sıkıntı çekiyorum. Zengini tam zengin fakiri tam fakir yapma iktidarındayız şu an; zengin iktidarı olduk artık.  Vatandaş şu anda 10 liraya 3 ekmek alıyor. Ben isterim ki vatandaş 5 ekmek alsın 10 lira versin, ekmek 2 TL olsun. Ben razıyım ama un fiyatları aşağı olsun; 250 – 200 olsun. İsterim yani ama yok. Memnun değiliz açıkçası."

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CHP'li Gürer'e Konuşan Patates Üreticisi: 'Çiftçilik Yapmak Zorlaştı. Gübre, Maliyet, Mazot Hepsi Belimizi Büküyor' CHP'li Gürer'e Konuşan Patates Üreticisi: 'Çiftçilik Yapmak Zorlaştı. Gübre, Maliyet, Mazot Hepsi Belimizi Büküyor'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Fırıncı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maliyetten Yakınan Niğdeli Fırıncı İsmail Varol: 'Zengini Tam Zengin Fakiri Tam Fakir Yapma İktidarındayız Şu An' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maliyetten Yakınan Niğdeli Fırıncı İsmail Varol: "Zengini Tam Zengin Fakiri Tam Fakir Yapma İktidarındayız Şu An" - Son Dakika
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