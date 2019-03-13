Malkara Avcılar Derneği Başkanı Akçay: "Avcılık, Uçana Kaçana Ateş Etmek Değildir"

Malkara Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay, av sezonun kapandığını ifade ederek, kurallara uyan avcılara teşekkür etti.

Malkara Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay, av sezonun kapandığını ifade ederek, kurallara uyan avcılara teşekkür etti.



Sadık Akçay, kanunlara, av yasakların uyan, av limitlerini aşmayan, avlanması yasak av hayvanlarını avlamadıkları için tüm avcılara teşekkür etti. Akçay, yaptığı açıklamada, "Avcılık her uçana kaçana ateş etmek değil. Doğayı, ekolojik dengeyi, ormanları, yeşili koruyan, gelecek nesillere av hayvanı ve temiz bir çevre bırakmak, sürdürülebilir avcılık ve bilinçli avcılar yetiştirmek amacıyla ava ve doğaya sahip çıkmak gerekir" diye konuştu.



Bu yıl doğaya çil keklik salınacağını ifade eden Akçay, "Her avcının doğaya bir fidan dikmesini ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çalışmalar yapmasını öneriyoruz. Haliç Mahallesi'nde bulunan 'Avcı Evi' çevresine Malkara Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından 150 adet fidan dikilmiştir. Aynı yerde trap, sket, tek kurşun ve okçuluk sporuyla ilgili projeler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır" dedi. - TEKİRDAĞ

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