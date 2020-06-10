Malkara Belediye Meclisi, düğün salonunda toplandı - Son Dakika

Malkara Belediye Meclisi, düğün salonunda toplandı

Malkara Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.

Malkara Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul başkanlığında düzenlenen toplantıda, Meclis üyeleri maskelerini taktı ve sosyal mesafeye dikkat etti. Toplantıya girişte Meclis üyelerinin ateşleri ölçüldü ve ellerine dezenfektan döküldü. Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, ilçede koronavirüs hastası kalmadığını belirterek, "Ancak yine de maske takılmalı, sosyal mesafeye uyulmalı ve el temizliğine dikkat edilmeli." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu