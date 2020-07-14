Malkara'da "15 Temmuz Demokrasi Kültür ve Sanat Parkı" açıldı - Son Dakika

Malkara'da "15 Temmuz Demokrasi Kültür ve Sanat Parkı" açıldı

Malkara ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi Kültür ve Sanat Parkı" törenle açıldı.

Malkara ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi Kültür ve Sanat Parkı" törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi

Açılış töreninde konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık örneği verildiğini belirterek, bunun anısını yaşatan Malkara Belediyesine teşekkür etti.

Şahin, yapılacak yararlı projeleri her zaman destekleyeceklerini kaydetti.

Törende Kaymakam Erkan Karahan ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da parkın hayırlı olması temennisinde bulundu

Trakya Kalkınma Ajansının da destek verdiği projenin yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olduğu belirtildi.

Trakya Bölgesi, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malkara'da '15 Temmuz Demokrasi Kültür ve Sanat Parkı' açıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:24 Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 16:56 4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 16:07 Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi
19:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
16:56
Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor
16:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 21:39:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malkara'da "15 Temmuz Demokrasi Kültür ve Sanat Parkı" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]