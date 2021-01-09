Malkara'da 165 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Malkara'da 165 şişe kaçak içki ele geçirildi
09.01.2021 06:38
Tekirdağ Malkara'da kaçak içki sattığı tespit edilen şüpheliler, araçlarıyla kovalamaca sonrası jandarma tarafından yakalandı.
Tekirdağ Malkara'da kaçak içki sattığı tespit edilen şüpheliler, araçlarıyla kovalamaca sonrası jandarma tarafından yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma KOM Şube ekipleri, Malkara İlçe Jandarma ekiplerinde de desteğiyle Malkara - Keşan yolu üzerinde iki otomobili durdurdu. Yapılan aramada 165 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. 4 şüphelinin bulunduğu araçlardaki kaçak içkilere el konuldu.
Kaçak içki sattıkları tespit edilen E.G., F.K., C.Ç. ve M.G. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 4 şahıs hakkında soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Bayern Münih 2-0 öne geçtiği maçta Mönchengladbach 3-2 mağlup oldu Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Deniz Akkaya cesur pozlarını "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla paylaştı Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili