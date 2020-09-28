Malkara'da 18 bin ton ayçiçeği alımı yapıldı - Son Dakika

Malkara'da Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, 2020 ayçiçeği sezonunda 18 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdi.

Kooperatif Başkanı Cem Özkan, S.S. 269 Sayılı Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin bu yıl Ballı, Yaylagöne, Şahin, Ballı, Yörük, Kozyörük ve Yaylagöne alım merkezlerinde 18 bin ton ayçiçeği alımı yapıldığını söyledi.

Önceliklerinin her zaman üreticinin para kazanması olduğunu belirten Özkan, "Aldığımız 18 bin ton ayçiçeğinin yağ oranı yüzde 43-44 olarak gözlemlendi. Alım ödemelerimiz devam ediyor. Şuan yüzde 10'luk ödeme dilimi var. Bir hafta içerisinde bu dilim bitecek gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.