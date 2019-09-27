Son Dakika Haberleri: Malkara'da 19 kaçak göçmen yakalandı
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Malkara'da 19 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Malkara'da 19 kaçak göçmen yakalandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir minibüste 19 kaçak göçmen yakalandı.

Malkara'da 19 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir minibüste 19 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara- Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkiinde uygulama yapan jandarma ekibi, bir minibüsü durdurdu. İçerisinde yapılan aramada Pakistan uyruklu 19 göçmenin olduğu belirlendi.

Kaçak göçmenler karakoldaki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Malkara'da 19 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:32 Kaynak: İHA
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