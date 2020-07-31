Malkara'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Tekirdağ-Malkara karayolunun yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen Küçükhıdır rampasında meydana geldi. Malkara yönüne giden Aygün Bayram yönetimindeki 59 YH 171 plakalı otomobil, sürücüsünün, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden Mehmet Ali Höyük yönetimindeki 34 JZ 1649 plakalı otomobile çarptı. Savrulan Höyük'ün otomobili de önünde giden Enes Babacan yönetimindeki 34 HA 2437 plakalı otomobile çarptı. Ümit Köse'nin kullandığı 34 VT 7022 plakalı otomobil ise Aygün Bayram'ın kullandığı otomobile çarptı.

Kazada, Bayram'ın kullandığı otomobilde bulunan Halime Bayram ile Zeynep Bayram yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve kaza kırım ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle İstanbul- Çanakkale karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.'ARKADAN GELEN ARAÇ BANA, BEN ÖNDEKİNE ÇARPTIM'Arkasından gelen aracın süratli olduğunu ve kullandığı araca arkadan çarptığını söyleyen Mehmet Ali Höyük, "Biz normal olarak sol şeritten geliyorduk. Arkamızdan gelen araba çok süratli geliyordu. Süratle gelen araba ilk bize vurdu. Bizde önümüzdeki arabaya vurduk. Daha sonra süratli gelen araba diğer arabalara falan çarptı. Ne oldu nasıl oldu anlayamadık. Birden karıştı burası" dedi.'HERŞEY BİR ANDA OLDU'

Kazanın zincirleme olduğunu söyleyen yolculardan Emin Düzel, "Biz İstanbul istikametinden İpsala istikametine gidiyorduk. Ne oldu anlamadık. Arkadan gelen araç önce bize vurdu. Daha sonra atladı öndekine vurdu. Bizde önümüzdeki araca vurduk. Zincirleme bir kaza oldu, 4 araç birbirine girdi. Bir anda oldu. Biz de anlayamadık nasıl oldu" diye konuştu.